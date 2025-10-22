Собственные доходы Забайкалья в 2026 году увеличатся на 15 млрд

Они составят 108 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 22 октября. /ТАСС/. Налоговые и неналоговые доходы Забайкальского края в 2026 году увеличатся на 15 млрд рублей в сравнении с показателями 2025 года, и составят 108 млрд рублей. Об этом журналистам перед общественными слушаниями по бюджету на 2025 год сообщила министр финансов региона Вера Антропова.

"Бюджет, который сегодня будет рассмотрен в рамках публичных слушаний, сформирован у нас как сбалансированный и устойчивый на предстоящую трехлетку. <…> Основные параметры, я говорю про 2026 год, доходы 156 млрд рублей, из них собственные доходы - 108 млрд рублей. Особо становлюсь на собственных доходах, рост к уровню 2025-го года 15 млрд рублей. <…> Расходы составляют 168 млрд рублей. [Дефицит 12 млрд рублей]", - сказала Антропова.

Она отметила, что за последние пять лет наблюдается положительная динамика роста собственных доходов Забайкалья. По сравнению с 2022 годом они выросли более чем в два раза - прирост на 57 млрд рублей. Основной фактор, который этому способствует - это реализация региональных инвестиционных проектов и территории опережающего развития.

Основной ключевой приоритет бюджета на 2026 год, по словам министра, это выполнение всех обязательств перед жителями Забайкальского края. Так, предусмотрена заработная плата для работников бюджетной сферы в полном объеме. Кроме того, запланировано очередное повышение зарплат, на это выделено 9 млрд рублей. Также предусмотрена индексация всех социальных выплат и госгарантий.

"В два раза увеличены расходы на поддержку участников СВО и членов их семей. Итоговая сумма почти 9 млрд рублей. С 2026 года будут введены семь новых мер поддержки участников СВО. Это касается медицинского обследования, лекарственных препаратов, обучения, трудоустройства непосредственно самих участников, бесплатного обучения детей, трудоустройства членов семей, а также занятий спортом", - отметила Антропова.

О новых направлениях бюджета

Более половины бюджета Забайкальского края, 85 млрд рублей, в предстоящем году будет направлена на социальную сферу. Так, вдвое будут увеличены расходы на предоставление жилья детям-сиропам. Также предусмотрена новая мера - предоставление для сирот сертификата на приобретение жилья в селах. Кроме того, среди новых мер поддержки - обеспечение школьной формой детей из многодетных семей, бесплатная доставка больных на процедуру гемодиализа, выплата многодетным при получении земельных участков, которые не обеспечены соответствующей инфраструктурой.

Впервые в Забайкалье будут создаваться молодежные центры и детские культурно-просветительские центры. Предусмотрено бесплатное питание всех детей-инвалидов, ранее оно предоставлялось только для детей с ограниченными возможностями. Также средства будут направлены на обеспечение медицинским оборудованием детских больниц и онкодиспансера. В целом на новые меры по социальной сфере за три года планируется направить свыше 4 млрд, в 2026-м году - 1,5 млрд рублей.