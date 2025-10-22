Ростех поставит заказчикам до 2028 года пять турбин ГТД-110М большой мощности

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) до конца текущего года поставит заказчикам две турбины большой мощности ГТД-110М, а с 2026 по 2028 годы произведет и отгрузит еще три агрегата. Об этом Ростех сообщил в своем Telegram-канале.

"ГТД-110М стала успешным примером планомерной работы по достижению технологической независимости России. Мы доказали, что можем создавать и серийно производить сложнейшее энергетическое оборудование, полностью опираясь на отечественные решения. Эти современные турбины станут основой для обновления энергосистемы России - от южных регионов до Крайнего Севера", - сказали в Ростехе.

Как отмечают в госкорпорации, ГТД-110М - первая отечественная газовая турбина большой мощности в классе свыше 110 МВт. Первая серийная турбина работает в составе ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае, где наработала свыше 6,8 тыс. эквивалентных часов за первый год.

Ранее в ОДК сообщали ТАСС, что корпорация может выйти на серийное производство до четырех турбин ГТД-110М с запуском нового механосборочного комплекса в Рыбинске.