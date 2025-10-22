Глава РКН отметил необходимость комплексного регулирования ИИ в России

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Полноценное и комплексное регулирование применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) на уровне федерального законодательства с четким определением ответственности должно появиться в России. Такое мнение выразил глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов в приветственном слове в рамках форума "Спектр-2025".

"Искусственный интеллект может впечатляющим образом продвинуть темпы развития страны вперед, а может остановить, отбросить назад, сделав нас безучастными потребителями чужих смыслов и технологий. Чтобы этого не произошло, необходимо полноценное и комплексное регулирование применения технологий искусственного интеллекта на уровне федерального законодательства с четким определением ответственности.

Как подчеркнул Липов, цифровой суверенитет и применение искусственного интеллекта - это ключевые на сегодня вызовы, которые требуют от органов власти и участников рынка повышенной ответственности и внимания.

"Обеспечение целостного, устойчивого и безопасного функционирования цифровой инфраструктуры должно включать в себя регулирование развивающихся новых информационных систем и, прежде всего, технологий искусственного интеллекта. Искусственный интеллект дает супервозможности в работе с анализом и синтезом информации. Поэтому определение этих подходов важно для научно-технического развития страны в целом", - добавил он.

При этом знания, извлекаемые искусственным интеллектом, не должны оказывать негативного воздействия на пользователей, подчеркнул глава РКН. Важно, чтобы они соответствовали высоким стандартам качества, то есть были достоверными, актуальными и безопасными, а также основывались на надежных и проверенных источниках, уверен он.

"Работа систем искусственного интеллекта не должна приводить к деградации функций, которые они используют. Наоборот, должны стимулировать их развитие. При грамотном подходе к регулированию мы сможем создать принципиально новый источник системных знаний, логически, исторически, иерархически взаимосвязанных", - заключил Липов.

О форуме

Ежегодный специализированный форум "Спектр" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" 22 и 23 октября.