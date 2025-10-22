ОГК-2 выплатит дивиденды за 2024 год в размере 5,98 копейки на акцию

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 5 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Собрание акционеров ОГК-2 одобрило выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 5,98 копейки на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

Собрание акционеров прошло в заочной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 5 ноября 2025 года.

Стоимость акций ОГК-2 на Московской бирже ускорила рост до 4,52%, поднимаясь до 0,435 рубля за бумагу, на фоне рекомендации совета директоров выплатить дивиденды в размере 0,0598 рубля на акцию по итогам 2024 года, свидетельствуют данные торгов на 11:08 мск.

В мае и сентябре совет директоров ОГК-2 рекомендовал к выплате по итогам 2024 года дивиденды в размере 0,0598 рубля на акцию.

В июне акционеры ОГК-2 не смогли принять решение о выплате дивидендов в ходе общего собрания акционеров.

За 2022 год ОГК-2 выплатила 5,8 копейки на акцию, всего на дивиденды было направлено 6,41 млрд рублей. За 2023 год дивиденды не выплачивались.

О компании

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг", который входит в "Газпром энергохолдинг" (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).