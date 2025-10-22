"Камаз" решил проблему отсутствия контроля за весовыми нагрузками автотранспорта

По словам гендиректора компании Сергея Когогина, предприятие также справилось с задачами, связанными с повышенными требованиями клиентов к автомобилям

МОСКВА, 22 октября./ТАСС/. Проблема разрушения дорог и мостов в России из-за отсутствия весового контроля автотранспорта решилась, сообщил генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Важный вопрос для нас также - соблюдение осевых нагрузок. У нас в какой то степени был прекращен контроль весовых нагрузок. Это разрушало дороги, мосты. И нам как законопослушным производителям было сложно конкурировать с таким транспортом. Это все теперь решилось", - сказал он.

По словам Когогина, "Камаз" также справился с задачами, связанными с повышенными требованиями клиентов к автомобилям. "Я считаю, что мы вышли на уровень стабилизации рынка. Что изменилось? Требования клиентов к автомобилям повышенные: нужен комфорт, нужен хороший удельный расход топлива и надежность автомобилей с большим межсервисным интервалом. Все эти задачи компанией решены. Рассчитываем, что в этом направлении будем двигаться дальше", - подчеркнул глава компании.