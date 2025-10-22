Выработка электроэнергии ОГК-2 за девять месяцев снизилась на 4,2%

Показатель составил 40,6 млрд кВт⋅ч

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября./ТАСС/. Станции ОГК-2 за январь - сентябрь текущего года выработали 40,6 млрд кВт⋅ч, что на 4,2% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, следует из сообщения компании.

"Изменение объемов обусловлено снижением востребованности генерирующего оборудования в отчетный период", - подчеркнули в ОГК-2.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов за девять месяцев снизился на 9,5%, до 3,342 млн Гкал. Основной причиной уменьшения показателя стало снижение потребления тепловой энергии от Киришской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1, уточнили в компании.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг", который входит в "Газпром энергохолдинг" (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).