Володин: кабмин слышит Госдуму по вопросу налоговых изменений

На площадке думского комитета по бюджету и налогам уже выработали предложения на основе обращений представителей делового сообщества, сообщил председатель Государственной думы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство РФ учитывает мнение Госдумы по вопросу налоговых изменений, на площадке думского комитета по бюджету и налогам уже выработаны предложения на основе обращений представителей делового сообщества. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта бюджета РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"Надо отметить, что за последнее время сложились конструктивные отношения между Государственной думой и правительством. Правительство слышит Государственную думу. И мы уже постарались еще вчера, на уровне профильного комитета, сделать все для того, чтобы предложения деловых объединений были не только проанализированы, но и по ряду из них уже выработаны предложения", - сказал Володин.

Он отметил, что комитет предлагает при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотреть возможность более плавного поэтапного перехода при реализации проектируемых норм об изменении порогового значения доходов, при которых налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, становятся плательщиками НДС, а налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения, теряют право на применение указанного налогового режима.

"Не менее важно установить более плавный переход к предстоящей отмене льготы по НДС в отношении исключительных норм на российские программы для ЭВМ и базы данных, прав на использование таких программ и баз данных", - добавил председатель Госдумы.

По его словам, все решения будут прорабатываться вместе с правительством, Минфином открыто, в диалоге с отраслевыми и деловыми сообществами.

Накануне состоялась встреча Володина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой обсуждался проект бюджета. Мишустин отметил готовность правительства к конструктивному диалогу, добавив, что Минфину будет поручено оперативно проработать указанные предложения при участии заинтересованных министерств и ведомств.