АКБ "ЦентроКредит" стал первым покупателем золота на Петербургской бирже

Сумма сделки составила 11,035 млн рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. В рамках старта торгов физическим золотом на Петербургской бирже продавцом золота выступила дочерняя компания группы МГКЛ "Лот-золото-НДС", а первым покупателем стал АКБ "ЦентроКредит", говорится в сообщении торговой площадки.

20 октября на Петербургской бирже стартовали торги физическим золотом в слитках, первой сделкой после старта торгов стала продажа 1 кг золота за 11,035 млн рублей.

"Обе организации, принявшие участие в запуске торгов физическим золотом на Петербургской Бирже, сообщили о причастности к этому знаковому событию. В качестве продавца выступила дочерняя компания группы МГКЛ "ЛОТ-ЗОЛОТО-НДС" - один из крупнейших игроков на рынке золота. Покупателем стало АО АКБ "ЦентроКредит" - банк входит в десятку старейших действующих банков страны и имеет более чем 25-летний опыт работы с драгоценными металлами", - говорится в сообщении биржи.

Биржевые торги физическим золотом призваны обеспечить прозрачное ценообразование и повысить инвестиционную привлекательность драгоценных металлов на российском рынке, отметили там.

Особенность торгов заключается в использовании инфраструктуры хранения базового актива у ответственного кастодиана: гарантом поставок золота по совершаемым биржевым сделкам выступает "Гознак".