Володин предложил пригласить бизнес на обсуждение налоговых изменений

Председатель Госдумы отметил важность вовлечения бизнесменов в диалог с парламентом

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить представителей деловых объединений к участию в обсуждении ряда изменений в Налоговый кодекс РФ, рассматриваемых в Госдуме в рамках так называемого бюджетного пакета.

"Коллеги, если вы не будете возражать, так как у нас впереди длительные часы обсуждения не только законопроекта, который сейчас будем рассматривать, о федеральном бюджете, а потом идут бюджеты фондов, до 11-го вопроса нам несколько часов обсуждений, если вы поддержите, давайте мы на обсуждение 11-го вопроса, который касается деловых объединений, пригласим их представителей", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он подчеркнул важность вовлечения бизнеса в диалог с парламентом. "Вот мы подключили регионы. Замечательно, у нас сейчас регионы в диалоге - 84 субъекта Российской Федерации в режиме ВКС. А где представители деловых объединений? Почему мы их не приглашаем на обсуждение вопросов, которые касаются их? Пустой балкон, они все сидят и ждут, какое решение будет принято. Но мы-то должны с вами создавать правовое поле, позволяющее эффективно развиваться нашему бизнесу. Поэтому было бы правильно в таком случае приглашать", - отметил Володин.

"Пускай они слушают и знают позицию депутатского корпуса, конкретно каждого депутата. Это неотъемлемая часть работы парламента. Его открытость и диалог - это и есть демократия. Зачем нам идти по пути Европарламента, переносить сюда все эти режимы закрытые? Они там гниют, и понятно, чем закончат", - заключил председатель Госдумы.