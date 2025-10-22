Власти Калининградской области направят 319 млн рублей на замену лифтов

Работы должны быть проведены в 2027-2029 годах

КАЛИНИНГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Калининградской области в 2027-2029 годах планирует потратить 319 млн руб. на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах. Об этом говорилось на встрече в Москве губернатора региона Алексея Беспрозванных с гендиректором финансового института развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

"На встрече с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко обсудили <…> совместную работу по обновлению устаревших лифтов в многоквартирных домах и ремонту жилфонда. Планируем направить более 319 млн руб. на софинансирование работ по замене лифтового оборудования в 2027-2029 гг.", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Как ТАСС уточнили в Министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области, за период с 2015 по 2024 год региональный Фонд капитального ремонта выполнил работы по замене 504 лифтов в 215 домах. В 2025 году заменено 32 лифта в 12 жилых зданиях.