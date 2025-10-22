В РФ в сутки блокируется более 1,5 млн звонков с поддельных российских номеров

Враг не снижает попытки использования российской нумерации для мошенничества из зарубежных стран, отметил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Более 1,5 млн звонков из-за рубежа от мошенников, которые используют поддельные российские номера, блокируется в сутки. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков в рамках форума "Спектр-2025".

"Враг не снижает попытки использования российской нумерации для мошенничества из зарубежных стран. В среднем [система блокировки звонков с подменных номеров] "Антифрод" блокирует больше 1,5 млн таких вызовов в сутки с использованием российской нумерации. Каждый раз пытаются коллеги использовать нашу нумерацию для того, чтобы дозвониться нашим гражданам", - сказал он.

Ежегодный специализированный форум "Спектр" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" 22 и 23 октября.