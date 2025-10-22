В бухте Суходол в Приморье намерены создать МТОР

Россия и Китай обсуждают проект первого межправительственного соглашения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международную территорию опережающего развития (МТОР) намерены создать в бухте Суходол в Приморском крае. Россия и Китай обсуждают проект первого межправительственного соглашения, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Россия и Китай обсуждают проект первого межправительственного соглашения о создании международной территории опережающего развития в бухте Суходол в Приморском крае", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, проект межправсоглашения подготовлен и передан на рассмотрение китайской стороне. По словам министра, МТОР в Приморье даст старт созданию пилотных демонстрационных зон сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке.

Договоренности о новом формате торгово-экономической кооперации были достигнуты в ходе недавнего визита в КНР президента России Владимира Путина.

Детали проекта в бухте Суходол обсуждались в ходе встречи замглавы Минвостокразвития Виталия Алтабаева и полномочного министра Посольства КНР в России Лю Цзюня, которая прошла в Москве. На территории будущего агропарка в Приморье могут появиться зерновые терминалы, заводы по переработке сельскохозяйственного сырья, производству сельхозтехники, молочной и кондитерской продукции и другие предприятия.

О МТОР

Ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил о начале работы с 1 января 2026 года международных ТОР в Амурской области, Еврейской автономной области и в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на 10 лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.