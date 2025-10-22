Норвегия выделит Украине почти $150 млн на энергообеспечение

Согласно заявлению норвежского правительства, страна выделила Киеву более $600 млн на покрытие энергетических нужд с 2022 года

СТОКГОЛЬМ, 22 октября. /ТАСС/. Норвегия направит Украине порядка 1,5 млрд норвежских крон (около $149,5 млн) на закупку природного газа и обеспечение страны электроэнергией в условиях зимы. Об этом говорится в заявлении норвежского правительства.

Отмечается, что помощь выделяется в координации с ЕС и позволит Украине обеспечить ее энергетические потребности до наступления зимы. "Украина сталкивается с очередной суровой зимой, а электроснабжение в стране нестабильно. Совместно с ЕС мы активизируем усилия по обеспечению украинских домохозяйств, предприятий и учреждений доступом к энергии", - заявил премьер-министр королевства Йонас-Гар Стёре.

Как уточняется в заявлении, в общей сложности Норвегия выделила Украине 6,1 млрд крон (более $600 млн) на покрытие энергетических нужд с 2022 года.