Росрыболовство отметило снижение оптовых цен на сельдь

По информации ведомства, закупочные цены на сырую и переработанную продукцию значительно ниже розничных

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Оптовые цены на сельдь в России в настоящее время снижаются. В то же время закупочные цены на сырую и переработанную продукцию значительно ниже розничных. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.

"Сельдь стабильно пользуется спросом у населения России. В основном российские рыбаки замораживают уловы на борту, также ведется переработка на береговых предприятиях рыбохозяйственного комплекса (засолка, производство консервов и т. д.). Закупочные цены на сырую и переработанную продукцию значительно ниже розничных, оптовые цены в настоящее время снижаются", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на формирование цен влияет ряд факторов, в том числе расходы на инвестиции в развитие отрасли, обеспечение работы промысловых судов, заработную плату персонала, логистику, рыбопереработку, а также ключевая ставка. "Одним из основных факторов формирования потребительских цен является прохождение продукции через ряд посредников на этапе дистрибуции и пути в розничные сети. На этом этапе к закупочной стоимости добавляется основная наценка", - добавили в Росрыболовство.

Там подчеркнули, что ведомство следит за динамикой цен на рыбную продукцию. "Эффективности мониторинга будет способствовать реализация постановления правительства РФ от 17 октября 2025 года №1617, согласно которому внебиржевые договоры в отношении отдельных видов рыбной продукции (в том числе сельдь) будут регистрироваться на бирже", - рассказали в Росрыболовстве.

"Мера будет способствовать формированию объективных индикаторов рыночной цены, которые необходимы для справедливого ценообразования, а также расчета размера субсидий в рамках государственной поддержки отрасли. Кроме того, нововведение будет способствовать оперативному реагированию на возможный рост цен и своевременному принятию мер антимонопольного реагирования", - добавили в ведомстве.

По данным подведомственного Росрыболовству ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" на 21 октября, российские рыбаки добыли 495,1 тыс. тонн сельди, опережая показатели аналогичного периода прошлого года на 108,5 тыс. тонн. В том числе вылов сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 444 тыс. тонн, что на 103,3 тыс. тонн больше к аналогичному периоду 2024 года.