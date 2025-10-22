Силуанов назвал приоритетом выплаты бойцам СВО и их семьям

Министр финансов отметил, что в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2027 годы на эти цели предусмотрены более 13 млрд рублей.

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Участники Специальной военной операции (СВО) и их семьи являются приоритетным направлением, финансирование будет обеспечено в полном объеме при любых обстоятельствах. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Такая уверенность есть, и такая уверенность должна у вас быть, и у нас она есть. Поскольку при любых обстоятельствах семьи участников Специальной военной операции в полном объеме - это наш приоритет. В полном объеме, подчеркну, будут обеспечены необходимым финансированием", - сказал он, отвечая на вопрос депутата об уверенности в том, что ни один участник СВО или член его семьи не столкнется с проблемой из-за недофинансирования.

Министр отметил, что в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2027 годы на эти цели предусмотрены более 13 млрд рублей. "В любых случаях деньги дойдут до каждой семьи участников Специальной военной операции, это безусловный наш приоритет", - сказал Силуанов.