Совфед одобрил закон о механизме уничтожения изъятого метанола

Вещдоки будут фотографироваться, либо сниматься на видео, по возможности опечатываться и на период проведения необходимых исследований по решению дознавателя или следователя передаваться на хранение

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому определен механизм хранения и уничтожения изъятых из незаконного оборота метанола, метанолсодержащих жидкостей и оборудования для производства продукции с их использованием.

Изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Указанные вещдоки после проведения необходимых исследований будут передаваться для уничтожения, переработки или использования по решению суда в порядке, установленном кабмином. Также предусмотрена утилизация оборудования для производства продукции с использованием метанола, она будет проходить в порядке, определенном правительством.

Кроме того, вещдоки при изъятии будут фотографироваться, либо сниматься на видео, по возможности опечатываться и на период проведения необходимых исследований по решению дознавателя или следователя передаваться на хранение. Материалы фото- и видеофиксации вещественных доказательств, а также образец, достаточный для сравнительного исследования, будут приобщаться к материалам уголовного дела. Решение о дальнейшей утилизации, переработке, использовании будет принимать суд после получения результатов исследований.

Также законом установлено, что соответствующее ходатайство возбуждается следователем не позднее одного месяца с момента получения органом предварительного расследования результатов исследований, если они не были обжалованы либо если не было заявлено ходатайство о проведении дополнительных или повторных исследований.