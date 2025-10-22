Володин: устрицы не должны облагаться налогами по льготной шкале

Председатель Госдумы отметил, что кто полюбил устрицы, тот и сможет платить за них другую цену

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Устрицы не являются продуктом массового потребления, поэтому этот продукт не должен облагаться налогами по льготной шкале. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Рыбопродукты облагаются [налогами] по льготной шкале, но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Но это не продукт массового потребления. <…> Cкорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным этого продукта", - сказал Володин в ходе обсуждения проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Он отметил, что кто полюбил устрицы, тот и сможет платить за них другую цену.