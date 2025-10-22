СФ одобрил особые полномочия кабмина в сфере энергетики в зонах ЧП

Согласно документу, правительство получит право вводить спецправила в сфере электроэнергетики, теплоснабжения и жилищных отношений в регионах или муниципалитетах, где действуют особые режимы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий правительству РФ особые полномочия по регулированию энергетики и жилищной сферы на отдельных территориях.

Как сообщал зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, закон дает правительству "карт-бланш" для действий в кризисных регионах. "Например, в городе, рядом с которым идут боевые действия, повреждена главная подстанция. По стандартным правилам, чтобы включить резервный генератор, нужно собрать кучу бумаг и согласований, что занимает дни. А людям без света и тепла нужно помочь сейчас. Теперь можно будет осуществлять запуск по упрощенной схеме, без тендеров и закупок", - пояснял он.

Согласно документу, кабмин получит право вводить специальные правила в сфере электроэнергетики, теплоснабжения и жилищных отношений в регионах или муниципалитетах, где действуют особые режимы. Речь идет о периоде проведения контртеррористических операций, введения военного или чрезвычайного положения, а также режимов повышенной готовности.

Инициатива, внесенная правительством, призвана решить проблемы с доступом к сетевой инфраструктуре, учетом энергоресурсов и ценообразованием на электроэнергию в регионах с особыми режимами. В настоящее время в законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие правительству оперативно реагировать на такие задачи.

Кроме того, закон централизует контроль за программами модернизации энергосетей. Минэнерго будет определять регионы со слабой инфраструктурой и обеспечивать выполнение обязательных программ их обновления. Также правительство сможет оперативно менять режим работы ГЭС для предотвращения веерных отключений. Закон, отмечал Алтухов, позволяет действовать гибко в кризисных ситуациях, гарантируя жителям пострадавших регионов доступ к свету и теплу, а в мирное время - повышает надежность энергосистемы страны.

Закон в случае подписания президентом РФ вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 февраля 2026 года.