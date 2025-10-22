Новак поручил продолжать мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов

Минтранс отметил наблюдающуюся положительную динамику погрузки-выгрузки нефтепродуктов, а также рост надежности поставок

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в рознице, особенно в преддверии зимнего сезона. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

В нем отмечается, что Минтранс отметил наблюдающуюся положительную динамику погрузки-выгрузки нефтепродуктов, а также рост надежности поставок.

"Представители нефтяных компаний доложили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистические цепочки, увеличивают производство дизельного топлива и бензина, все обязательства выполняются", - добавили в кабмине.

По данным правительства, Минэнерго отчиталось о создании налаженного процесса мониторинга ситуации с доступностью топлива в стране, продолжающейся координации логистики в данной сфере. "Вместе с РЖД оперативно решаются возникающие вопросы. Минсельхоз доложил, что благодаря совместным усилиям профильных ведомств и министерств, уборочная кампания не останавливалась. Была увеличена отгрузка топлива для сельхозпроизводителей с целью поддержания окончания уборочной кампании", - подчеркнули в кабмине.

В заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов приняли участие представители Минэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Госдумы, Петербургской биржи, нефтяных компаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая 2026 года. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Правительство РФ ранее ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.