СФ одобрил закон о расширении полномочий властей Сириуса в сфере торговли

Изменения предусматривают наделение органов публичной власти территории правом устанавливать спецрегулирование в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о расширении полномочий органов власти федеральной территории Сириус в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Изменения внесены в закон "О федеральной территории Сириус", они предусматривают наделение органов публичной власти территории правом устанавливать специальное регулирование в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг. В частности, речь идет об организации рынков, ярмарок, нестационарной торговли, а также оказании услуг общественного питания и бытовых услуг.

Как отмечало в пояснительной записке правительство РФ - инициатор документа - закон призван сформировать современную потребительскую среду для жителей и гостей федеральной территории. Предполагается, что Сириус станет площадкой для апробации инноваций в торговле и сервисе, включая использование цифрового рубля, искусственного интеллекта и биометрических решений.