СФ одобрил закон о праве финплатформ на выпуск и продажу своих ценных бумаг

Это позволит расширить линейку инструментов, предлагаемых инвесторам на финансовых платформах, считают авторы документа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому финансовые платформы смогут выпускать ценные бумаги и выступать стороной сделок с ними на своих же платформах. Документ был инициирован сенаторами Николаем Журавлевым, Мухарбием Ульбашевым, Александром Шендерюком-Жидковым, Еленой Дягилевой, а также депутатами Госдумы.

Нововведения направлены на дальнейшее развитие финансовых сделок с использованием финансовых платформ.

Цель закона - предоставление оператору финансовой платформы возможности выступать стороной по сделкам с собственными ценными бумагами на финансовой платформе. Это позволит расширить линейку инструментов, предлагаемых инвесторам на финансовых платформах, считают авторы документа.

Закон расширяет перечень квалифицированных инвесторов, включая в него операторов финансовых, инвестиционных платформ, а также операторов информационных систем выпуска и обмена цифровых финансовых активов.

К эмитентам относятся лица, выпускающие цифровые права по законам РФ и присоединившиеся к договору об оказании услуг с оператором финансовой платформы для сделок с этими правами, а также операторы финансовой платформы, выступающие стороной финансовых сделок в отношении выпущенных ими ценных бумаг и цифровых прав.

Финансовые сделки по приобретению ценных бумаг и цифровых прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут совершаться без участия брокера. При этом платформа сама сможет признать пользователя квалифицированным инвестором, избавляя его от повторных процедур подтверждения статуса.