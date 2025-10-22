ГД предложила в II чтении бюджета увеличить субсидии на газовое оборудование льготникам

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ в рамках поправок ко второму чтению проекта бюджета увеличить финансирование на субсидии льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ при социальной газификации Об этом говорится в тексте постановления нижней палаты парламента о принятии проекта бюджета на 2026-2028 гг. в первом чтении.

Также Госдума рекомендует кабмину ко второму чтению проекта бюджета увеличить ассигнования на повышение доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов, в том числе создание Центров высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации участников СВО, на деятельность Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", на финансирование деятельности военных учебных центров на базе высших учебных заведений.

Депутаты считают необходимым увеличить финансирование капитального ремонта зданий школ, повысить ассигнования на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по профессиям, необходимым для деятельности в составе таких отрядов; на поддержку молодежи, в том числе увеличив средства на Всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства "Я в деле".

Кроме того, депутаты рекомендовали правительству совместно с комитетом Госдумы по бюджету и налогам в рамках подготовки поправок ко второму чтению увеличить бюджетные средства на поддержку села, в том числе на обеспечение комплексного развития сельских территорий; поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса; механизмы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей для обеспечения выполнения принятых обязательств; поддержку транспортировки сельхозпродукции, в том числе на льготные тарифы на перевозку железнодорожным транспортом сельхозпродукции и продукции для организации сельскохозяйственного производства.

Кроме того, рекомендуется увеличить средства на субсидии издательствам, выпускающим литературу для инвалидов по зрению, редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению; на лекарственное обеспечение пациентов, страдающих от высокозатратных нозологий; на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации для доведения финансирования до уровня 2025 года.

Как пояснил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, также планируется увеличить ассигнования на мероприятия по лесоустройству, выплаты на погашение ипотеки при рождении третьих и последующих детей в семьях, проживающих в Дальневосточном федеральном округе. "Вместе с правительством будем продолжать работу по выделению дополнительных ассигнований на многие социально чувствительные направления ко второму чтению", - сказал он.