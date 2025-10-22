Лавров: РФ подтверждает обязательства по строительству первой АЭС в Казахстане

Россия является одним из ведущих торговых партнеров республики, крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия подтверждает свои обязательства Казахстану по строительству в республике первой атомной электростанции в срок и полностью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

"Россия среди ведущих торговых партнеров Казахстана, крупнейший инвестор в казахстанскую экономику. Большое внимание уделяется содействию в обеспечении энергетической безопасности через совместные проекты тепловой и гидроэнергетики, - отметил Лавров. - Приветствовали принятые в июне этого года решения выбрать российскую госкорпорацию "Росатом" в качестве лидера международного консорциума по строительству в республике первой атомной электростанции. Я подтвердил моему коллеге нашу готовность добросовестно исполнять все свои свои обязательства в этой сфере. В срок и полностью".

"В настоящее время по линии профильных ведомств ведется отработка технических и финансовых параметров, а также юридических деталей", - добавил глава МИД РФ.

"Год назад в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Астану. В течение прошедших 12 месяцев лидеры встречались несколько раз лично и в Москве, в том числе в ходе юбилейных торжеств по случаю Парада Победы, и на полях международных мероприятий в Белоруссии, Китае, Таджикистане, - сказал министр. - Практически на ежемесячной основе, а то и чаще проходят телефонные переговоры. Дипломатия лидеров придает необходимую динамику всему комплексу российско-казахстанского сотрудничества. Мы сегодня обсудили и состояние, и перспективы нашего партнерства. Предметно рассмотрели ход выполнения поручений президентов по наращиванию связей в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарных сферах".