Совфед пригласил Набиуллину на следующее пленарное заседание

Оно запланировано на 29 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации принял решение пригласить на следующее пленарное заседание осенней сессии председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину для выступления в рамках правительственного часа.

Следующее пленарное заседание палаты запланировано на 29 октября. Набиуллина, как ожидается, расскажет о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан.

С предложением о приглашении Набиуллиной выступил комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.