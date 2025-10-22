Минфин рассчитывает завершить продажу госпакета ЮГК до конца года

Перед этим необходимо провести оценку активов компании

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минфин России планирует завершить продажу государственного пакета акций ЮГК до конца 2025 года, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, выступая на II форуме Московской биржи по корпоративному управлению "Фундамент нового роста".

"Продажу госпакета ЮГК по-прежнему ждем до конца этого года", - сказал Моисеев.

Перед этим необходимо провести оценку активов компании. "Надо сейчас проводить аудит", - отметил замминистра.

Он также констатировал сложное финансовое положение компании: "Там в очень плохом состоянии угольные активы. Это входит в активную структуру очень плохое финансовое положение, там очень значительные убытки".

Замминистра напомнил, что государство в лице Росимущества не является добровольным приобретателем акций ЮГК. "Росимущество исполнило решение судов. Это инструмент реализации решений, который приняли", - сказал Моисеев.

"<...> Мы хотим продавать [госпакет акций ЮГК] на рынке в прозрачных порядках. Это будет один из предметов дискуссии с тремя основными инвесторами", - заключил замминистра.