Глава МИД Нигерии сравнил подход Запада к Африке с добычей ресурсов в Minecraft

Юсуф Туггар добавил, что в торговле с Африкой важен не односторонний подход, как в игре, а сотрудничество по принципу взаимоуважения и учета общих интересов стран

ХАРАРЕ, 22 октября. /ТАСС/. Развитым странам не следует подходить к торговле с Африкой и разработке ее природных ископаемых как к добыче игроком ресурсов в компьютерной игре Minecraft. Такое мнение выразил министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар.

"Важно, чтобы развитые страны и государства глобального Севера не использовали методы Minecraft в своем подходе к Африке. Знаете, иногда это превращается в игру Minecraft: есть нефть, газ, важные минералы, редкоземельные элементы. Мы используем немного этого, инвестируем сюда. Нет, это так не работает", - сказал глава МИД, выступая на мероприятии, организованном агентством Reuters в Абу-Даби.

Министр отметил, что Нигерия богата газом, нефтью и редкоземельными элементами и готова предложить свои ресурсы партнерам из США. При этом министр добавил, что в торговле с Африкой важен не односторонний подход, как в игре, а сотрудничество по принципу взаимоуважения и учета общих интересов стран.

Minecraft - видеоигра, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном. В ней игрок, оказавшись на пустом поле, в лесу или в горах, создает для себя жилище и предметы быта из имеющихся в игровом мире материалов и старается выжить - занимается строительством, различными ремеслами и поиском ресурсов для выживания.