DPA: ФРГ может выплатить зарплату сотрудникам баз США, которых коснулся шатдаун

Средства вернут после того, как заплатит американская сторона

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Германии планирует в случае необходимости выплатить зарплату сотрудникам на американских военных базах в ФРГ, которые рискуют остаться без заработной платы из-за шатдауна в Соединенных Штатах. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Минфина ФРГ.

"Правительство Германии инициирует внеплановые расходы, чтобы обеспечить своевременную выплату зарплат за октябрь. Возврат средств будет произведен после того, как американская сторона заплатит", - сказала представитель ведомства агентству DPA. Как отмечает агентство, речь идет о примерно 11 тыс. гражданских служащих американских ВС в Германии.

Профсоюз работников сферы услуг Verdi призвал правительство ФРГ взять на себя финансовую ответственность за персонал на местах. Особенно пострадали сотрудники военных баз в Рамштайне, Кайзерслаутерне, Висбадене и Штутгарте, а также военных полигонов в Верхнем Пфальце (федеральная земля Бавария). Гражданские сотрудники работают в таких сферах, как логистика, общественное питание, пожарная охрана и безопасность. В профсоюзе заметили, что на них в полной мере распространяются трудовое законодательство ФРГ, коллективные договоры и социальное обеспечение.

Шатдаун в США

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).