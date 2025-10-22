Депутат Якубовский призвал создать нацстандарты сопровождения цифрового строительства

Член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ также рекомендовал разработать типовой регламент деятельности техзаказчика, который будет содержать минимальные стандарты компетенций

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Национальные стандарты цифрового сопровождения строительства необходимо разработать и внедрить в РФ, чтобы технический заказчик стал главным ответственным координатором. Соответствующие рекомендации по совершенствованию регулирования работы техзаказчиков озвучил на пленарной сессии Строительного юридического форума - 2025 член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Предлагаем разработать и внедрить национальные стандарты в части цифрового сопровождения строительства. Речь идет не только о BIM (building information modeling - технология информационного моделирования - прим. ТАСС), но и о полном жизненном цикле данных: от эскизного проектирования с обоснованием инвестиций, включая инженерные изыскания, до эксплуатации. То есть, технический заказчик должен стать центральным ответственным координатором", - сказал он.

Также депутат рекомендовал разработать типовой регламент деятельности техзаказчика, который будет содержать минимальные стандарты компетенций, требования к контролю качества и цифровому сопровождению объекта. Кроме того, по его словам, для регулирования работы техзаказчиков следует предусмотреть возможность господдержки подготовки кадров для них и вовлечение в реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Якубовский напомнил о принятом №309-ФЗ, который внесет поправки в порядок деятельности участников строительного процесса, включая технических заказчиков. Закон вступает в силу 1 марта 2026 года. Он также отметил, что в настоящее время Минстрой РФ готовит подзаконные акты, регулирующие порядок введения информационной модели объекта капитального строительства (ОКС) на всех этапах жизненного цикла такого объекта.