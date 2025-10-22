Стоимость АИ-92 на бирже снизилась после пяти дней подряд роста

За день на рынке нефтепродуктов вырос в цене только зимний дизель

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах снизилась на 0,22% после того, как пять дней подряд обновляла исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. За день на рынке нефтепродуктов вырос в цене только зимний дизель.

Цена АИ-92 на сегодняшних торгах составила 74,232 тыс. рублей за тонну (-0,22%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ также снизилась на 0,01% и составила 79,599 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива за день упала на 0,25% и составила 64,777 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля упала на 1,03% - до 62,931 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - выросла на 0,26%, до 77,857 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 0,07% - до 21,917 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) упала на 0,67% и составила 79,668 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов упала на 2,43% - до 21,577 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщили в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).