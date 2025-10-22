Mercedes-Benz не ожидает перебоев в производстве из-за ситуации с чипами

В компании отметили, что благодаря тесному сотрудничеству с поставщиками и урокам, извлеченным из кризиса с чипами, "концерн защищен в краткосрочной перспективе"

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Автомобильный концерн Mercedes-Benz не ожидает в краткосрочной перспективе перебоев в производстве из-за дефицита полупроводников, который может возникнуть из-за неопределенной ситуации вокруг компании Nexperia. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на концерн.

В Mercedes-Benz отметили, что благодаря тесному сотрудничеству с поставщиками и урокам, извлеченным из кризиса с чипами, "концерн защищен в краткосрочной перспективе". "Мы активно работаем с нашими партнерами, чтобы устранить любые проблемы, которые могут возникнуть", - указали в компании. Mercedes, как пояснили в концерне, внимательно следит за развитием ситуации, однако делать надежные прогнозы в настоящее время довольно сложно.

Как ранее сообщала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, германский автопром может столкнуться с острой нехваткой полупроводников из-за этой ситуации. Глава Союза цифровой и электронной промышленности Германии Вольфганг Вебер предупредил о рисках приостановки производства в автоконцернах по всему миру.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.

Компания Nexperia, принадлежащая китайскому концерну Wingtech, производит микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники.