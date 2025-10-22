Reuters: компании из КНР попадут под санкции ЕС за якобы операции с нефтью РФ

Речь идет о двух китайских НПЗ, одной торговой компании и еще одной фирме

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. В 19-й пакет санкций Евросоюза будут включены четыре компании из Китая, связанные с переработкой и операциями с нефтью. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, под рестрикции попадут два китайских НПЗ, одна торговая компания и еще одна фирма. Все они, по мнению Брюсселя, якобы причастны к операциям с российской нефтью.

Еврокомиссия обещала принять 19-й пакет санкций в сентябре, но не смогла этого сделать из-за разногласий между странами ЕС. По оценке европейских источников, скорее всего, эта тема будет отложена до саммита сообщества 23-24 октября.