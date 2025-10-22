Выплату дивидендов по акциям ДОМ.РФ будут производить регулярно

Гендиректор компании Виталий Мутко анонсировал подробное раскрытие отчетности

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует выплачивать дивиденды по своим акциям на регулярной основе. Об этом в рамках форума Мосбиржи по корпоративному управлению "Фундамент нового роста" заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы приняли дивидендную политику - 50% будем платить. Это в принципе приняли советом директоров", - отметил он.

Также, по его словам, компания будет платить дивиденды и сделает корпоративное управление правильным. "Будем раскрывать отчетность, мы это делаем очень подробно, все рекомендации, мы с биржей просто все время приносим, что еще нужно раскрыть. Поэтому мы ответственность понимаем, дивиденды будем платить постоянно", - заключил Мутко.

Ранее в рамках форума Мосбиржи замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что первичное размещение акций (IPO) банка "ДОМ.РФ" планируется провести в ближайшие недели.

На этой неделе Мутко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным говорил, что банк планирует вывести на рынок около 10% акций и привлечь с рынка от 15 до 30 млрд рублей. По словам Мутко, подготовка к размещению находится на завершающей стадии. Основная часть привлеченных средств будет направлена на проектное финансирование.