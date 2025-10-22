Совет директоров "Газпрома" обсудит 28 октября СПГ-проекты

Кроме того, в повестку заседания войдет обсуждение реализации программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 28 октября обсудит реализацию СПГ-проектов и перспективы развития отрасли сланцевого газа в мире. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"О перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для ПАО "Газпром". О реализации проектов в области производства и поставок сжиженного природного газа", - сказано в сообщении.

Кроме того, в повестку заседания войдет обсуждение реализации программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ, их синхронизации с региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также газоснабжения и газификации Красноярского края.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в случае падения цен на нефть добыча сланцевого газа становится нерентабельной.

"Газпром" неоднократно заявлял, что динамика развития сланцевой отрасли в мире снизилась, а в США в первой половине 2024 года добыча сланцевого газа и вовсе сократилась впервые за последние десять лет. При этом "Газпром" не планирует развивать сланцевую газодобычу из-за обеспеченности России запасами газа традиционных месторождений.