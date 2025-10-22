Эксперты: ставки по ипотеке в России могут уменьшиться до 19% к 2026 году

Если ставка опустится на 1 п.п., то уровень рыночных ипотечных ставок будет в районе 19-21 п.п., поделилась прогнозом руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Рыночная ставка по ипотеке может достичь диапазона 19-21% по итогам 2025 года. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

"Ставки по кредитам зависят от ключевой ставки и надбавки за риск. Это ключевая плюс какой-то процент. От 2 до 4 процентных пункта (п.п.). Сейчас не произошло снижение этой надбавки. Это сигнал, что банки не очень оптимистично настроены. Ставка по ипотеке где-то 19 % может быть (по итогам года - прим. ТАСС)", - сказал ТАСС эксперт по ипотечному рынку Сергей Гордейко.

По его словам, средняя ставка по рыночной ипотеке составляет 21,2 %, она почти равна на первичном и вторичном рынке.

Если ставка опустится на 1 процентный пункт, то уровень рыночных ипотечных ставок будет в районе 19-21 процентных пункта, поделилась прогнозом в беседе с ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

Ставка ЦБ и рынок

"Мы прогнозируем ставку в 16% в рамках 2025 года и постепенное снижение до 12% в рамках 2026 года", - сказал в беседе с ТАСС генеральный директор компании 3S Group Игорь Илюшин.

По его словам, если ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 17% до 16%, это будет положительный сигнал для всего рынка, который задаст тренд. "В случае сохранения данной тенденции мы рассчитываем на повышение доступности кредитных программ банков для конечного потребителя. Кроме того, данное послабление окажет благоприятное влияние и на самих застройщиков. Снижение на 1% носит, скорее символическое значение и едва ли даст повод говорить о существенном снижение цены на квартиры, но оно внушит оптимизм всей отрасли", - отметил Илюшин.

"В качестве базового сценария ставка ЦБ может снизиться до 15%, вряд ли ниже", - рассказал ТАСС основатель компании BAZA Development Марк Заводовский.

По его словам, в свете грядущего возможного повышения НДС до 22% и других процессов, такая ставка вполне ожидаема и говорит только о том, что и в 2026 году ключ не будет снижаться быстро, что продолжит негативно сказываться на рынок недвижимости. "По причине сохранения дорогой ипотеки на рынке будет проводиться меньше сделок, следовательно, и наполнение эскроу счетов будет медленным. На повышенном уровне останется процентная нагрузка по проектному финансированию, дорогим бридж кредитованием смогут воспользоваться далеко не все застройщики", - отметил эксперт.

Директор по продажам Legenda Ксения Садкова полагает, что ключевая ставка по итогам ближайшего заседания ЦБ либо останется на прежнем уровне, либо покажет минимальную корректировку - на 0,5 п.п. До конца года ситуация вряд ли изменится. "Мы ожидаем, что в 2026 году ЦБ продолжит снижение ключа до рыночных размеров ипотеки, то есть ниже 15%", - сказала Садкова в беседе с ТАСС.