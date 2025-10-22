Учебное оборудование 122 производителей внесли в реестр ГИСП

Этот сегмент рынка формируют порядка 300 отечественных компаний

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. В реестр российской промышленной продукции (ГИСП) внесено учебное оборудование 122 отечественных производителей, сообщил замглавы Минпромторга РФ Иван Куликов в ходе пленарной дискуссии на съезде "УЧПРОМ-2025".

"В настоящее время 122 производителя учебного оборудования включены в реестр российской промышленной продукции системы промышленности ГИСП - это порядка 2,5 тыс. наименований продукции. Это те производители, которые получили подтверждение производства продукции на территории Российской Федерации",- сказал он.

В общей сложности, рынок учебного оборудования формируют порядка 300 отечественных компаний. По экспертным оценкам, объем производства учебного оборудования в России в 2024 году составил 29 млрд рублей, отметил замминистра.

III Национальный съезд учебной промышленности "УЧПРОМ-2025" проходит в Москве 22-24 октября на площадке ОЭЗ "Технополис Москва".