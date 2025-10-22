Депутат Рады Бондарь прогнозирует нехватку газа на Украине в декабре-январе

Есть очень большой риск, подчеркнул депутат Верховной рады

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Украина будет испытывать дефицит газа в декабре текущего года - январе 2026 года, в связи с чем власти будут максимально задерживать начало отопительного сезона. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Бондарь.

"Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа. Ясно, что власти пробуют это урегулировать, понимая, что будут теплые дни, не будут еще включать отопление, будут пробовать тянуть с этим. Будут рассчитывать, что энергетики все-таки будут восстанавливать электроснабжение, а люди будут греться фактически какими-то дуйками-обогревателями", - приводит его слова украинское издание "Телеграф".

Депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что отопительный сезон в стране находится под большим вопросом из-за массовых повреждений газовой инфраструктуры. По данным агентства Bloomberg, Украина после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях 3 октября лишилась более 60% возможностей по добыче газа и в результате будет вынуждена потратить порядка 1,9 млрд евро на импорт топлива.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины планирует накопить к отопительному сезону в подземных хранилищах 13,2 млрд куб. м газа. По состоянию на 14 октября было накоплено 12 млрд куб. м. Однако остается целый ряд рисков. В частности, за прошлый отопительный сезон Украина забрала из газохранилищ почти весь имеющийся газ. 16 октября глава украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий обратился к жителям страны с призывом по возможности экономно относиться к потреблению газа.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского голубого топлива в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.