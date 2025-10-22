Россия и Вьетнам планируют наращивать взаимную торговлю рыбопродукцией

Соответствующий меморандум подписали на полях Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Рыбопромышленные компании России и Вьетнама будут совместно работать над развитием потенциала взаимной торговли рыбопродукцией и наращиванием технического и научного потенциала сектора рыболовства и аквакультуры двух стран. Соответствующий меморандум был подписан на полях Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Документ подписали Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и Ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов Вьетнама (VASEP). В церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между ведущими общенациональными объединениями рыбопромышленников России и Вьетнама приняли участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, президент ВАРПЭ Герман Зверев и генеральный секретарь VASEP Нгуен Хоай Нам.

Как сообщили в ВАРПЭ, документ направлен на расширение деловых связей между компаниями, упрощение процедур торговли, повышение качества и обеспечение безопасности рыбопродукции, развитие научного и технического потенциала в сфере рыболовства и аквакультуры двух стран.

"Азиатский рынок сейчас - один из наиболее перспективных для развития российского рыбного экспорта. Важно, что расширяется взаимодействие не только на уровне правительств - предприятия рыбохозяйственного комплекса также настроены укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Мы видим заинтересованность российских и вьетнамских рыбаков в усилении торговых связей, и подписанный меморандум создает для этого правовую основу", - сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что Вьетнам является очень перспективным рынком для российских рыбаков.

"Мы готовы наращивать отгрузки и сырья для местных перерабатывающих компаний, и продуктов глубокой степени переработки, и премиальных продуктов для внутреннего потребления, в особенности в секторе HoReCa. Речь о минтае, треске, кете, нерке, крабе и др.", - сообщил он.

"Одновременно с этим российский рынок открыт к вьетнамским морепродуктам, которые в силу климатических условий мы не можем добывать или выращивать сами, - к примеру, креветке и тунцу. Прямое соглашение между ВАРПЭ и VASEP подтверждает готовность рыбопромышленного бизнеса двух стран реализовывать принципиальные договоренности о развитии торгово-экономических связей и инвестиционного климата, достигнутые между правительствами России и Вьетнама", - добавил Зверев.