Минфин разместил ОФЗ-ПД 26252 на 41,527 млрд рублей при спросе в 69 млрд рублей

Средневзвешенная цена выпуска составила 90,4241% от номинала

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 года на сумму 41,527 млрд руб. Об этом сообщается в материалах министерства.

Спрос на аукционе достиг 69,042 млрд руб.

Средневзвешенная цена выпуска составила 90,4241% от номинала, средневзвешенная доходность - 15,1% годовых.