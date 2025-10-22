Министры финансов АТЭС обсудили демографические проблемы

Еще одной темой беседы было влияние искусственного интеллекта на экономику

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Министры финансов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества обсудили на встрече в Инчхоне структурные реформы и демографические проблемы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"В эпоху крупных глобальных изменений, которая отличается низким экономическим ростом, резким технологическим развитием и демографическими трансформациями, роль структурных реформ становится важной как никогда", - сказал вице-премьер и министр финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль, председательствующий на встрече.

Еще одной темой обсуждений было влияние искусственного интеллекта на экономику. Вице-премьер и министр финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль рассказал о политике южнокорейского государства в этой сфере.

"Согласно недавнему южнокорейскому исследованию, применение искусственного интеллекта может повысить производительность в Республике Корея на 1,1% - 3,2%, а ВВП - на 4,2% - 12,6%, что позволит перекрыть влияние демографических изменений на экономическое развитие", - сказал Ку Юн Чхоль. Республике Корея принадлежит самый низкий в мире суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений на женщину в течение ее жизни).

Агентство отмечает, что впервые министерская встреча АТЭС по вопросам структурных реформ проводится вместе со встречей министров финансов стран и экономик АТЭС. По его данным, заседания министров финансов, объединенные темой строительства устойчивого будущего, проходят с 21 по 23 октября.

21 октября министры финансов АТЭС приняли совместное заявление и Инчхонский план, в котором перечислены темы их обсуждений на ближайшие пять лет. Россию на встрече министров финансов представляет директор департамента по международным финансовым отношениям Минфина РФ Павел Снисоренко.