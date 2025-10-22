Вылов минтая в России в 2025 году идет опережающими темпами

По итогам 2025 года будет порядка 2 млн тонн, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Вылов минтая в России в 2025 году идет опережающими темпами по сравнению с прошлым годом. Вылов по итогам 2025 года ожидается на уровне порядка 2 млн тонн. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"По добыче минтая мы идем с опережением к прошлому году. По итогам будет порядка 2 млн тонн", - сказал Шестаков.

Россия является мировым лидером по добыче минтая. Его доля в национальном вылове превышает 40%. По итогам 2024 года было добыто 1,99 млн тонн.