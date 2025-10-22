США смогут платить подрядчикам управления ядерной безопасности лишь до ноября

Минэнерго страны ранее было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск 1,4 тыс. служащих управления

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики США в связи с приостановкой работы правительства (шатдаун) сможет оплачивать работу подрядчиков Национального управления ядерной безопасности, ответственного за модернизацию и сохранение ядерного арсенала, только до конца этого месяца. Об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

Ранее на этой неделе Минэнерго было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск 1,4 тыс. служащих управления. "Большинство (работников Национального управления ядерной безопасности - прим. ТАСС), почти 100 тыс. человек, являются подрядчиками, администрация Трампа провела креативную работу для сохранения финансирования, чтобы сохранить места этих работников. Полагаю, что у нас есть средства, чтобы оставить этих людей до конца месяца, однако это только 10 дней или даже меньше", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.