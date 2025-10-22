ГД сохраняет существующие тарифы страхования от несчастных случаев и болезней

Средний тариф страховых взносов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов прогнозируется в размере 0,54% к суммам выплат

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о сохранении действующих тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годов.

Законопроектом предлагается продлить на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов существующий порядок уплаты и ставки тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Также предлагается сохранить установленные 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.

Кроме того, законопроект предполагает сохранение существующей с 2001 года льготы для организаций любых организационно-правовых форм по уплате страховых взносов в размере 60% от размера страховых тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных инвалидами I, II или III группы. При этом предлагается в 2026 году в плановый период 2027 и 2028 годов распространить указанную льготу на индивидуальных предпринимателей, так же, как и в 2025 году. Как отмечается в пояснительной записке, данная льгота сохраняется в целях стимулирования работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс.

В пояснительной записке указано, что средний тариф страховых взносов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов прогнозируется в размере 0,54% к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров и включены в базу для начисления страховых взносов.

"Действующие подходы при расчете и установлении страховых тарифов базируются на принципе эквивалентности обязательств страхователей и страховщика, то есть величина все страховых взносов должна покрывать объемы всех выплат, связанных с возмещением вреда пострадавших на производстве", - говорится в документе.