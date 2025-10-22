В КБР отремонтировали более 40 мостов по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Больше 40 мостовых сооружений и путепроводов отремонтировали в Кабардино-Балкарии (КБР) по профильному нацпроекту за шесть лет, об этом сообщили в Росавтодоре.

"С 2019 по 2025 годы в нормативное состояние привели 36 мостов и путепроводов. В текущем сезоне эта работа продолжается: к концу 2025 года по нацпроекту в республике обновят шесть искусственных сооружений. Речь идет о двух мостах в составе трассы Чегем-2 - Булунгу, переходе через канал в селении Ташлы-Тала, а также мостовом сооружении и двух путепроводах на автодороге Нальчик - Майский", - сообщается на сайте Росавтодора.

Отмечается, что в целом в Кабардино-Балкарии в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в нормативное состояние приводят 18 дорожных объектов, протяженностью более 56 км. В эксплуатацию уже ввели 13 из них.

На эти цели предусмотрено более 2,8 млрд руб.