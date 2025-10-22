Военкор Сладков: Россия движется вперед в развитии беспилотных систем

По словам Александра Сладкова, имея собственную техническую базу, РФ развивается намного быстрее, чем страны Запада, которые поставляют на Украину свои технологии

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия быстро развивается в области беспилотных систем, заявил в интервью ТАСС военкор ВГТРК Александр Сладков.

"Мы идем вперед и прежде всего в техническом обеспечении. Вот техническое обеспечение - это движение к созданию, наконец, рода войск беспилотных систем. [Без этого] мы никак не выйдем на полную эксплуатацию этого компонента Вооруженных сил", - рассказал Сладков.

Он отметил, что имея собственную техническую базу, Россия развивается намного быстрее, чем страны Запада, которые поставляют на Украину свои технологии, боеприпасы и вооружение.

Сладков выразил уверенность, что Россия одержит победу на поле боя. "Ситуация, которая делает меня уверенным в этом, это скорость развития", - подчеркнул военкор.