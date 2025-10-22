ГД одобрила в I чтении особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году. Документ был внесен правительством РФ и является частью бюджетного пакета законопроектов.

В частности, на 2026 год продлевается право правительства РФ принимать решения о предоставлении госкредитов, которые не предусмотрены программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов. Эти кредиты будут выдаваться в рамках общего объема средств федерального бюджета или за счет уменьшения остатков бюджета, образовавшихся на начало 2026 года. Также продлевается возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным бюджетам в случае софинансирования, включая полное покрытие расходных обязательств субъектов РФ, связанных с оказанием медицинской и протезно-ортопедической помощи военнослужащим - участникам СВО.

До 1 февраля 2029 года продлевается действие положений о направлении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. При этом предусматривается исключение в отношении капитализированных процентов по договорам о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированных депозитах в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и кредитных организациях. Определяются виды финансовых активов, в которые могут размещаться в 2026 году средства ФНБ.

Устанавливается, что после принятия в 2026 году правительством РФ решения о передаче госкорпорации (госкомпании) в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной собственности акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ и иного имущества, поступивших в федеральную собственность на основании судебных решений, госкорпорацией (госкомпанией) обеспечивается перечисление в федеральный бюджет денежных средств в размере 50% от рыночной стоимости переданных активов, определенной на основании отчета независимого оценщика при отчуждении активов из федеральной собственности, в срок, не превышающий 3-х месяцев со дня поступления активов в собственность компании.

Списание бюджетных кредитов

Правительству РФ предоставляется право списать в 2026- 2030 годах две трети задолженности субъектов РФ перед РФ по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года - такое списание будет возможным только при условии целевого использования высвобождаемых средств на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. На 2026-2030 годы предусмотрена возможность установления уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ из федерального бюджета, который не будет превышать 99% для субсидий, предоставляемых в целях софинансирования ряда расходных обязательств, - это касается строительства объектов региональной и муниципальной собственности, включенных в программу комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Кроме того, в 2026 году предусмотрено проведение эксперимента по учету сведений о суммах поступивших денежных средств на счета и вклады в кредитных организациях для определения права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.