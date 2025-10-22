Гутерриш заявил об угрозе системе мировой торговли

Развивающиеся страны по-прежнему находятся в невыгодном положении, считает генеральный секретарь ООН

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © AP Photo/ Hassan Ammar

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Стабильность основанной на правилах системы мировой торговли находится под угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, в радикально изменившемся мире некоторые вещи остаются прежними. Так, развивающиеся страны по-прежнему находятся в невыгодном положении.

"Растет неопределенность. Инвестиции сокращаются. Цепочки поставок находятся в состоянии хаоса", - сказал он на 16-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Бедность и голод по-прежнему остаются актуальными проблемами. Международная финансовая архитектура не обеспечивает адекватную систему безопасности для развивающихся стран, - отметил генсек. - А стабильность основанной на правилах торговой системы находится под угрозой".

16-я сессия ЮНКТАД проходит с 20 по 23 октября в Женеве. В ней принимают участие делегации более 100 стран, включая около 60 министров и 40 заместителей министров. Они обсудят способы стимулирования экономических преобразований в интересах справедливого, инклюзивного и устойчивого развития. Мероприятие проходит раз в четыре года.