В Томской области планируют запустить три новых химических производства

Это обеспечит технологическую независимость страны, сообщил губернатор региона Владимир Мазур

ТОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Производство трех химических компонентов, необходимых для обеспечения суверенитета страны, планируют запустить в Томской области в ближайшие два года. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур в своем канале в Мах.

"Планируем в ближайшие два года запустить новые производства, которые обеспечат технологическую независимость страны в следующих веществах: хладагенты для микро- и радиоэлектроники, фторсодержащие соединения для сельского хозяйства, медицины и космоса, пигментный диоксид титана для канцелярии, строительных материалов и других отраслей", - написал Мазур.

Он отметил, что решение этих задач соответствует целям национального проекта "Новые материалы и химия". Кроме того, интерес к этим проектам есть и у бизнеса Узбекистана.

"Мы уже работаем с Узбекистаном в сфере машиностроения, пищевой промышленности и других отраслей. Перспективно развитие химии - создание и новых технологий, и новых производств. Сильные позиции Томской области в этой сфере бесспорны", - отметил губернатор.

Второе заседание Совета регионов РФ и Узбекистана проходит в Московской области 21-22 октября. Стороны намерены определить новые направления сотрудничества и подписать ряд соглашений. Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития РФ, правительство Московской области и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.