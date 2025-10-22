В России разрабатывают шкалу оценки для желающих вернуться иностранных компаний

По словам замминистра экономического развития Дениса Тюпышева, в первую очередь будут учитываться обстоятельства прекращения работы в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Принятие решений о возможности возвращения в Россию ушедших ранее иностранных компаний будет основано на перечне гибких критериев, в числе которых отсутствие долгов по налогам и других взносам, сохранение рабочих мест. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" сообщил заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев.

"Есть ряд критериев, которые должны быть соблюдены для того, чтобы иностранные компании могли вернуться в Россию. Мы вместе с коллегами из профильных ведомств договорились о том, что нужно осуществлять гибкое регулирование в части возможных условий возвращения иностранного бизнеса", - сказал он.

В первую очередь, по словам Тюпышева, будут учитываться обстоятельства прекращения работы компаний в России. При этом федеральные ведомства и бизнес-объединения работают над формированием перечней отраслевых критериев к ушедшим ранее инвесторам.

"На что необходимо будет обязательно обращать внимание: был ли факт продажи иностранных компаний, передачи активов во временное управление, <…> был ли факт сохранения рабочих мест и трудовых коллективов, даже если предпринимательская деятельность сокращалась. Должны отсутствовать долговые обязательства по уплате налогов и других взносов. Не должно быть финансовой или материальной помощи иностранному государству, либо международной организации, деятельность которой направлена была против безопасности Российской Федерации. <…> Также компания не должна была препятствовать действиям, которые позволяли бы выстроить новые логистические цепочки по поставке готовых товаров и элементов, необходимых для производства на территории Российской Федерации", - перечислил замглавы Минэкономразвития.

Кроме того, как отметил Тюпышев, дополнительным условием возвращения иностранной компании в Россию может стать передача технологий производства, в том числе создание совместных предприятий на территории страны.