ЦБ включил банк ДОМ.РФ в список значимых на рынке платежных услуг

По состоянию на 22 октября 2025 года в список входят 18 кредитных организаций
15:26
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ЦБ включил банк ДОМ.РФ в число кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Соответствующие данные содержатся в обновленном реестре кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, размещенном на сайте регулятора.

По состоянию на 22 октября 2025 года в список входят 18 кредитных организаций, среди которых ПАО "Совкомбанк", АО "Почта Банк", ПАО "Банк Санкт-Петербург", АО "Альфа-Банк", АО "Т-Банк", ПАО "Банк ПСБ", АО "Россельхозбанк". 

