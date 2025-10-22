Томская область договорилась о технологическом сотрудничестве с Узбекистаном

Об этом договорились губернатор Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Республики Узбекистан Эркинжон Турдимов

ТОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах договорились губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Республики Узбекистан Эркинжон Турдимов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

"Мы нашли точки соприкосновения. В научно-образовательном и технологическом сотрудничестве, в подготовке кадров для экономики Узбекистана, в промышленном производстве, в туризме и других направлениях", - приводятся в сообщении слова Мазура.

Подписание соглашения состоялось в рамках II Совета регионов России и Узбекистана. Заседание проходит в Московской области 21-22 октября. Стороны намерены определить новые направления сотрудничества и подписать ряд соглашений. Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития РФ, правительство Московской области и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.